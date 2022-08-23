Дагестанские овцы застряли в песке из-за бури

В Дагестане стадо овец накрыло песчаной бурей. Десятки животных будто бы вросли в землю из-за сильного ветра и тонн песка в воздухе, сообщил Telegram-канал Baza.

Песчаное облако окутало Южно-Сухокумск. Среди людей пострадавших нет — досталось только парнокопытным.

Меньше недели назад ливень и ураганный ветер обрушились на Крым. На полуострове выпало две месячные нормы осадков. Больше всего пострадал Симферополь, где затопило улицы и повалило деревья.