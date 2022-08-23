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    23 августа 2022, 19:55

    Дагестанские овцы застряли в песке из-за бури

    Baza: в Дагестане овец накрыло песчаной бурей

    Александра Ломейко

    В Дагестане стадо овец накрыло песчаной бурей. Десятки животных будто бы вросли в землю из-за сильного ветра и тонн песка в воздухе, сообщил Telegram-канал Baza.

    Песчаное облако окутало Южно-Сухокумск. Среди людей пострадавших нет — досталось только парнокопытным.

    Меньше недели назад ливень и ураганный ветер обрушились на Крым. На полуострове выпало две месячные нормы осадков. Больше всего пострадал Симферополь, где затопило улицы и повалило деревья.