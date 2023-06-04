Происшествия 04 июня 2023, 08:49 «Много повреждений». Ночью ВСУ обстреляли Белгородскую область Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли Белгородскую область ночью, людей просят покинуть дома Губернатор Белгородской области. Вячеслав Гладков / Telegram

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Украинские боевики в ночь на 4 июня обстреляли Шебекинский городской округ и Волоконовский район Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Ночью было достаточно неспокойно в Белгородской области. <…> Много повреждений. Информации о пострадавших нет», — написал глава.

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Накануне, 3 июня, пострадали двое. Власти просят жителей населенных пунктов, которые подвергаются ударам киевского режима, временно покинуть свои дома.

«Для того, чтобы сохранить самое главное — свою жизнь и жизнь близких», — подчеркнул Гладков.

По словам губернатора, сейчас в пунктах временного размещения находятся более четырех тысяч человек. Гладков поблагодарил всех неравнодушных белгородцев, которые приносят вещи и предметы первой необходимости тем, кому сейчас нелегко.

«Все вместе с общей бедой справимся», — сказал Гладков.

Глава также сообщил, что 4 июня детей из приграничных территорий отправят в лагерь «Бригантина „Белогорье“, где юные жители Белгорода смогут отдохнуть, а потом вернуться в семьи. Накануне 600 детей из области отправили в Ярославль и Калугу. Как сообщал губернатор, они очень переживают за свой город и буквально засыпали его вопросами о том, сколько человек охраняют Белгород, когда восстановят разрушенные дома.

Белгородская область регулярно подвергается обстрелом со стороны Украины. Гибнут мирные люди, некоторые оказываются в больницах в тяжелом состоянии. Из приграничного Шебекина людей начали эвакуировать. Пока они находятся в пунктах временного размещения, но вскоре их переселят в более комфортные условия в области и других регионах страны. Пока возвращаться в дома — очень опасно. Жителям округа выплатят пенсии и зарплаты досрочно.

Глава и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что вагнеровцы готовы выдвинуться в Белгородскую область, чтобы защитить мирное население. Он подчеркнул, что «ждать приглашения и спрашивать разрешения мы не будем».