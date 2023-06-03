Власть 03 июня 2023, 19:59 Пригожин заявил, что «Вагнер» готов защитить Белгородскую область Глава ЧВК «Вагнер» Пригожин: придем в Белгородскую область и защитим российский народ РИА «Новости»

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Вагнеровцы готовы выдвинуться в Белгородскую область, чтобы защитить мирное население. Такое заявление сделал глава и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, комментируя ситуацию в Шебекине и других районах региона, которые атакуют ВСУ. Аудиосообщение с его комментарием опубликовала пресс-служба бизнесмена в Telegram-канале.

«Безусловно, мы придем в Белгородскую область и защитим наш российский народ. <…> Ожидать приглашения и спрашивать разрешения мы не будем», — сказал Пригожин.

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Однако для этого потребуются боеприпасы, добавил он. По его словам, без них приходить бесполезно.

Бойцы ЧВК «Вагнер» приняли активное участие в штурме Артемовска. За освобождение города некоторым солдатам вручили звезды Героев России. По словам Пригожина, после выхода из Артемовска вагнеровцы планируют небольшой перерыв — они направятся в полевые лагеря, чтобы привести себя в порядок и заняться доукомплектованием. Уже потом, исходя из ситуации, руководство пример решение о дальнейшей работе ЧВК.