Общество 03 июня 2023, 20:11 Жителей Шебекина переселят из ПВР в более комфортные условия в области и других регионах страны Мэр Демидов: шебекинцев из ПВР переселят в другие районы области и регионы страны

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Жителей Шебекина, которые сейчас проживают в пунктах временного размещения, отправят на проживание в другие районы области и регионы страны. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Белгорода Валентин Демидов, опубликовав кадры с полными людей автобусами, готовыми к отправке.

«Собираем группами шебекинцев из наших ПВР для отправки на временное проживание в другие районы области и регионы страны. Там им подготовили комфортные места для проживания. Обеспечат всем необходимым», — написал он.

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Градоначальник добавил, что желающих остаться в Белгороде поселят в общежитиях вузов и ссузов.

Демидов напомнил, что власти создали чат-бот в Telegram, где регистрируют онлайн всех жителей Шебекина, которые выехали из региона. Если же нужна помощь для выезда, нужно позвонить по круглосуточному телефону 112.

Ранее стало известно об очередных жертвах атаки украинских боевиков на Шебекинский городской округ.Две женщины погибли в Новой Таволжанке и Безлюдовке. Еще два человека с ранениями госпитализированы.