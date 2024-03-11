Происшествия 11 марта 2024, 21:33 Минздрав сообщил о состоянии пострадавших пои пожаре на ТЭЦ в Туве Минздрав: один из пострадавших на ТЭЦ находится в крайне тяжелом состоянии РИА «Новости»

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В больницах остаются 12 человек, пострадавших при взрыве и пожаре на Шагонарской ТЭЦ в Туве. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минздрава России.

Восемь пострадавших находятся в Красноярской краевой больнице, еще четверо — в Кызыле.

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«Состояние одного из пострадавших крайне тяжелое, семь — в тяжелом состоянии, состояние четверых врачи оценивают как средней тяжести», — добавили в ведомстве.

Троих пациентов уже выписали, еще восемь получили медицинскую помощь амбулаторно.

Утром 6 марта в городе Шагонар Улуг-Хемского района Тувы произошел пожар на котельной ТЭЦ. Возгорание привело к взрыву угольной пыли. В результате чрезвычайного происшествия пострадали 23 человека.

Восьмерых пострадавших на вертолете доставили в Красноярскую краевую клиническую больницу. Двое из них находились в крайне тяжелом состоянии, шестеро — в тяжелом. По сообщению помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова, транспортировка не ухудшила состояние пострадавших.