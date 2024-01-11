Происшествия 11 января 2024, 18:42 Пострадавшая при обстреле Белгорода восьмимесячная девочка потеряла ногу Губернатор Гладков навестил в Москве четырех раненых в Белгороде девочек РИА «Новости»

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и омбудсмен Мария Львова-Белова посетили московский госпиталь, в котором находятся четыре девочки, пострадавших от обстрелов ВСУ в Белгороде. Об этом градоначальник сообщил в своем Telegram-канале. Он констатировал, что одной из пострадавших всего восемь месяцев, в результате атаки она потеряла ногу.

Сейчас ребенок находится в травматологии и ортопедии, о ней заботятся дядя и медицинский персонал.

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В состоянии еще одной раненой — 13-летней Софии — наметилась положительная динамика. Состояние двух других школьниц пока оценивают как среднетяжелое.

«У 17-летней Ани осколок прошел в трех миллиметрах от сердца. Слава богу, что все обошлось и ее жизни ничего не угрожает», — отметил Гладков.

Губернатор пожелал детям скорейшего выздоровления и добавил, что за раненых девочек переживает вся страна. Он пообещал, что власти региона будут во всем им помогать, причем в каждом случае помощь будет индивидуальной.

Украинские боевики обстреляли Белгород 30 декабря. Ранения получили более 100 жителей города.