Мир 10 января 2024, 19:55 Небензя назвал атаку на Белгород спланированным преступлением Небензя: после атаки ВСУ на Белгород от Запада не последовало и слова сожаления РИА «Новости»

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Обстрел Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины был спланированным преступлением, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза организации. По его словам, Запад готов оправдать любое преступление ради нанесения поражения РФ.

«Но от западных коллег не поступило и слова сожаления», — подчеркнул политик.

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Он добавил, что ради нанесения стратегического поражения России Запад готов оправдать что угодно и отправить на смерть сколько угодно украинских бойцов. РФ в свою очередь не станет атаковать места, где гуляют мамы с колясками. ВС России наносят удары только по военным целям, заключил Небензя.

Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль объяснила, что Запад не осудил удар ВСУ по Белгороду, поскольку сам предложил эту тактику. Западные страны руками Украины хотят осложнить жизнь простых россиян.

Украинские войска атаковали Белгород 30 декабря. По данным Минобороны, ВСУ использовали ракеты «Ольха» с кассетной частью и чешскую РСЗО Vampire.