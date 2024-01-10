Происшествия 10 января 2024, 10:49 Губернатор озвучил число находящихся в больницах пострадавших от обстрелов белгородцев Гладков: из больниц выписали 13 пострадавших от обстрелов Белгорода РИА «Новости»

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Почти 60 белгородцев, пострадавших от обстрелов ВСУ, находятся в больницах Москвы и Белгорода. Об этом заявил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он отметил, что из медицинских учреждений выписали тринадцать человек, которые получили ранения от ударов ВСУ по городу с 29 декабря.

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«Сейчас в медицинских учреждениях Москвы и Белгорода находятся 58 человек. Три человека, которые получили ранения 8 января, находятся пока в реанимации — в тяжелом, но стабильном состоянии», — указал Гладков.

По его словам, всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь, врачей снабдили всем необходимым оборудованием и лекарствами.

Ранее украинские боевики вечером 9 января в очередной раз обстреляли Белгород. Снаряды попали в жилые микрорайоны. После удара ВСУ в больницы доставили трех горожан, их прооперировали.

Ночью над Белгородом средства ПВО сбили украинских 10 ракет. Боевики применили для атаки систему залпового огня RM-70 «Вампир».