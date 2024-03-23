Происшествия 23 марта 2024, 17:04 Министр здравоохранения посетил пострадавших в результате теракта в Подмосковье Глава Минздрава Мурашко посетил в больницах раненных при теракте в Подмосковье

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко и вице-премьер Татьяна Голикова посетили пострадавших в результате теракта в Crocus City Hall. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Пресс-служба Минздрава

Мурашко и Голикова навестили пациентов в РДКБ Минздрава, Российском научном центре хирургии имени академика Петровского и НМХЦ имени Пирогова. Медики рассказали им о ходе лечения раненых.

Пресс-служба Минздрава

Ранним утром 23 марта глава Министерства здравоохранения отчитался о завершении основной части работы по оказанию экстренной помощи пострадавшим. Он пояснил, что «все переходит в стабильный режим», продолжается работа с тяжелыми пациентами.

По словам Голиковой, в стационаре остаются 107 пострадавших, из них в крайне тяжелом состоянии — один ребенок и 15 взрослых. Медикаментов, перевязочных материалов, донорской крови всем хватает.

По последним данным, в результате теракта в Красногорске погибли 133 человека и пострадали еще свыше 100.