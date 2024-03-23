23 марта 2024, 16:50
Медикаментов хватает. Голикова рассказала о лечении пострадавших при теракте в Подмосковье
Голикова: 107 пострадавших при теракте в Подмосковье остаются в больницах
На лечении в стационаре остаются 107 пострадавших при теракте в Красногорске, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге в центре имени Пирогова. Ее слова привело РИА «Новости».
Среди тех, кто остается в лечебных учреждениях, — трое детей, один из них в крайне тяжелом состоянии и двое в тяжелом. Из взрослых в крайне тяжелом состоянии 15 человек, в тяжелом — 42 пациента.
«Мы активно взаимодействуем со всеми лечебными учреждениями, сейчас мы находимся в центре хирургии Пирогова, куда были переведены пациенты из Московских областных больниц. <…> Медикаментов, крови, перевязочных материалов достаточно, но мы благодарны всем жителям России, которые <…> сегодня пришли в центры переливания крови, сдают кровь и солидаризируются с трагедией», — подчеркнула Голикова.
Она выразила соболезнования семьям погибших.
Теракт в Crocus City Hall случился вечером 22 марта. В результате стрельбы и пожара погибли 133 человека. Еще более 100 пострадали.
Больницы
Стрельба в Crocus City Hall
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