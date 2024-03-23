Происшествия 23 марта 2024, 16:50 Медикаментов хватает. Голикова рассказала о лечении пострадавших при теракте в Подмосковье Голикова: 107 пострадавших при теракте в Подмосковье остаются в больницах РИА «Новости»

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На лечении в стационаре остаются 107 пострадавших при теракте в Красногорске, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге в центре имени Пирогова. Ее слова привело РИА «Новости».

Среди тех, кто остается в лечебных учреждениях, — трое детей, один из них в крайне тяжелом состоянии и двое в тяжелом. Из взрослых в крайне тяжелом состоянии 15 человек, в тяжелом — 42 пациента.

«Мы активно взаимодействуем со всеми лечебными учреждениями, сейчас мы находимся в центре хирургии Пирогова, куда были переведены пациенты из Московских областных больниц. <…> Медикаментов, крови, перевязочных материалов достаточно, но мы благодарны всем жителям России, которые <…> сегодня пришли в центры переливания крови, сдают кровь и солидаризируются с трагедией», — подчеркнула Голикова.

Она выразила соболезнования семьям погибших.

Теракт в Crocus City Hall случился вечером 22 марта. В результате стрельбы и пожара погибли 133 человека. Еще более 100 пострадали.