Важное 23 марта 2024, 06:03 Основные работы по экстренной помощи пострадавшим при теракте завершили Мурашко: медики завершили основные работы по экстренной помощи пострадавшим Freepik

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Основную часть работы по оказанию экстренной помощи пострадавшим в результате теракта в Crocus City Hall медики завершили, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в Telegram-канале ведомства.

«Все основные мероприятия по экстренной помощи завершены, продолжается работа именно с тяжелыми пациентами, все переходит в такой стабильный режим», — сказал министр.

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Мурашко добавил, что тех пациентов, которым требуется помощь учреждений более высокого уровня, переводят только после полной стабилизации. Пострадавшим, потерявшим много крови, врачи делают переливание. В больницах имеется все необоходимое в достаточном количестве, подчеркнул глава Минздрава.

«Специалисты из федеральных центров дополнительно выехали в медицинские организации. Идет совместное консультирование, дообследование», — подчеркнул Мурашко.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова во время визита в Химкинскую больницу заявила, что в подмосковных медучреждениях достаточно крови и препаратов. Однако желающие могут сегодня прийти в донорские пункты и сдать кровь, таким образом выразив солидарность с пострадавшими в результате теракта.