Происшествия 23 марта 2024, 13:18 МИД России призвал США помнить, как они связали теракт в Crocus City Hall с ИГ Захарова: США должны помнить, как связали теракт в Crocus City Hall с ИГ Bulkin Sergey/news.ru / Global Look Press

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Соединенные Штаты не должны забыть, как их политическая среда связала террористов, расстрелявших людей в Crocus City Hall, с ИГИЛ*. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Теперь мы знаем, в какой стране эти кровавые ублюдки планировали скрыться от преследования, — Украина», — написала дипломат.

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Это страна, которая руками Запада 10 лет превращалась в центр распространения терроризма в Европе и опередила Косово в «экстремистском угаре», заявила Захарова.

Число жертв теракта в Crocus City Hall выросло до 115 человек. Накануне вооруженные люди ворвались в концертный зал, где должен был состояться концерт группы «Пикник», и начали стрелять в зрителей.

Силовики задержали 11 причастных к случившемуся. Четырех предполагаемых преступников поймали в Брянской области.

* Запрещенная в России террористическая организация.