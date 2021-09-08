После взрыва в Ногинске выбило окна в соседнем доме. Видео

Взрыв в одном из домов газа в Ногинске был такой мощности, что выбило окна в соседних домах. Очевидцы сняли видео сразу после ЧП. На кадрах видна степень разрушения.

Взрыв произошел утром 8 сентября в Ногинске в доме 9а на улице 28-го Июня. Житель соседнего дома снял на видео масштаб разрушений. На кадрах видно, что оконные рамы лежат на земле по всему периметру соседнего дома. Также видно, как разрушились несколько этажей одного подъезда здания, где произошел взрыв.

По данным МЧС, в результате случившегося произошло обрушение части внешней стены и перекрытий. По предварительным данным, повреждено пять квартир. Возгорания не было. Сотрудники ведомства спасли три человека, в том числе двух детей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главе городского округа Игорю Сухину оказать всю нужную помощь пострадавшим при взрыве. На место взрыва также выехали вице-губернатор региона Евгений Хромушин, зампред Роман Каратаев и руководитель подмосковного МЧС Сергей Полетыкин.

Следственный комитет открыл уголовное дело, прокуратура региона организовала проверку после взрыва газа.