Взрыв газа в жилом доме Ногинска полностью разрушил 8 квартир

Восемь квартир полностью разрушены в результате взрыва газа в жилом доме в Ногинске. Об этом со ссылкой на ГУ МЧС по Московской области сообщил «Интерфакс».

«Взрывом полностью разрушено восемь квартир», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Спасатели продолжают разбор завалов. Глава Минздрава Подмосковья Светлана Стригункова сообщила, что после взрыва пятерых пострадавших госпитализировали в Ногинскую ЦРБ. Сейчас спасатели извлекают из-под обломков еще трех человек, после этого их также отправят в больницу.

Взрыв газа произошел утром в среду в панельной многоэтажке в Ногинске. В результате в одном из подъездов обрушились квартиры со второго по четвертый этаж. Причины взрыва выясняются. Следственный комитет возбудил уголовное дело, прокуратура также организовала проверку.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил вице-губернатору Евгению Хромушину, зампреду Роману Каратаеву и главе регионального МЧС Сергею Полетыкину выехать на место происшествия и оказать людям всю необходимую помощь.