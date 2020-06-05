Нефть, которая разливалась по реке в Норильске из-за ЧП на ТЭЦ, удалось остановить. Около 100 различных специалистов продолжают работать на месте, группа расширится до 500 сотрудников. Об этом заявили в МЧС России.

«На данный момент проведена локализация места разлива дизельного топлива и собрано более 200 тонн горюче-смазочных материалов», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Накануне получилось установить девять бонов, которые защитят от дальнейшего распространения топлива по реке. Группировку спасателей планируют увеличить до 500 специалистов.

Боны установили в трех километрах выше по течению от устья реки и еще несколько — в тех местах, где река впадает в местное озеро — туда топливо не успело попасть.

Роскосмос накануне опубликовал кадры масштаба происшествия с орбиты. На них видно, что боны защищают дальнейший разлив.

Ранее власти региона рассказали, в чем одна из главных проблем во время устранения последствий. Добраться до места достаточно сложно — людей доставляют только авиацией. Речного транспорта в этом регионе попросту нет.

ЧП произошло 29 мая. Один из резервуаров хранения топлива на ТЭЦ-3 в Норильске повредился, в результате в почву и воду попало около 21 кубометра нефтепродуктов.