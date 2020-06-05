Роскосмос показал разлив топлива в Норильске с орбиты

Госкорпорация Роскосмос опубликовала снимки, сделанные из космоса, на которых запечатлен разлив дизтоплива на реке Амбарная в Норильске. На фото отчетливо видны нефтяные пятна, заграждения и следы земляных работ.

Снимки опубликованы на сайте корпорации.

29 мая в результате повреждения одного из резервуаров дизтоплива на ТЭЦ-3 Норильска в реку утекло более 20 тысяч тонн топлива. На территории края был введен режим ЧС. Начальник цеха ТЭЦ-3 Вячеслав Старостин был арестован и ждет предъявления обвинения.

Президент РФ Владимир Путин поручил правоохранителям оценить работу местных чиновников.

Депутат Госдумы РФ, сопредседатель Экологической палаты России Владимир Коптев-Дворников предположил, что причиной аварии может быть таяние вечной мерзлоты. Опоры резервуара могли просесть, что вызвало ослабление конструкции и протечку.