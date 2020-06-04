В Норильске топливо попало в реки. Почему катастрофу сложно устранить и где еще такое случалось

29 мая на Норильской ТЭЦ-3 произошел разлив топлива. Нефтепродукты попали в местные водоемы, загрязнение достигло подземных вод. Заниматься ликвидацией экологической катастрофы начали только спустя двое суток. «360» узнал, в чем трудности устранения этого разлива, и вспомнил предыдущие аналогичные случаи.

После разлива 20 тысяч тонн дизельного топлива в Красноярском крае ввели режим ЧС федерального уровня, на место вылетели сотрудники МЧС. В «Норникеле», которому принадлежит ТЭЦ, заявили, что причиной аварии стали просевшие опоры емкости для хранения топлива.

Нефтепродукты попали на трассу, ведущую к аэропорту, а затем в реки Амбарную и Дальдыкан, озеро и реку Пясино, впадающую в Карское море. В пресс-службе городской мэрии заявили, что распространение загрязнения удалось приостановить — до моря пятно нефти не дошло.

Губернатор Красноярского края Александр Усс сначала заявил, что на устранение загрязнения потребуется две недели, но на совещании с президентом Путиным уточнил, что регион может не справиться в заявленный срок. Эксперт центра ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Андрей Нагибин рассказал «360», что в такие сроки устранить разлив практически невозможно.

«По поводу сроков — если такими темпами убирать, то нужно порядка 160 суток. Даны серьезные обещания, но мы сейчас не очень в это верим», — добавил Нагибин.

В Прокуратуре заявили, что площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров, уже задержали начальника цеха Вячеслава Старостина, заведено несколько уголовных дел — о халатности, порче земли, загрязнении вод и нарушении правил охраны окружающей среды.

Как ликвидировать?

Глава МЧС Евгений Зиничев заявил, что способ справиться с разливом уже нашли, но в подробности вдаваться не стал.

Усс говорил о том, что ликвидировать аварию в назначенный срок могут не успеть из-за отсутствия опыта сжигания такого количества топлива. После этого глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что сжигать его не будут, так как Норильск участвует в федеральном проекте «Чистый воздух».

По словам Нагибина, сейчас в Норильске за 12 часов в среднем удается собрать порядка 30 тонн топлива. Сильно тормозит работу нехватка емкостей и бездорожье, из-за которого большая часть уже собранных нефтепродуктов вывозится вертолетами или вездеходами.

[Транспортировку] необходимо организовать как в метро в Москве — целая колонна должна идти в одну сторону, а в другую — уже с заполненными емкостями. Иногда спасатели на месте простаивают, потому что просто не хватает емкостей Андрей Нагибин эксперт Центра общероссийского народного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса.

При этом погодные условия, по словам эксперта, для ликвидации удачные — из-за довольно сильно прогретого воздуха и высоких температур часть топлива испаряется с поверхности воды. Более того, ветер дует против течения и помогает задержать разлившуюся массу.

«Боновые заграждения, которые устраивают спасатели, достаточно уместны в этой ситуации, потому что [частицы топлива] достаточно легкие и идут только по поверхности воды», — добавил Нагибин в разговоре с «360».

По словам Радионовой, разлившиеся нефтепродукты соберут в резервуары и очистят от воды, чтобы топливо можно было использовать в дальнейшем. Нагибин уверен, что это единственный возможный способ устранить последствия аварии. При этом ущерб экологии региона, уверен эксперт, будет колоссальным, а отголоски этой аварии Норильск будет ощущать не один год.

Он особенно подчеркнул, что в Норильске ни в коем случае нельзя пытаться поджечь разлившееся топливо. Если в других местах это могло бы быть более оперативным и эффективным вариантом удаления топлива с воды, то здесь поджог может уничтожить значительную часть тундры, успевшей подсохнуть после половодий.

«Необходимо глубокое исследование, делать работу над ошибками, потому что таких хранилищ с советских времен у нас очень много», — добавил эксперт.

Крупнейшие разливы в России за 10 лет

В апреле 2012 года в Ненецком автономном округе на предприятии компании «Башнефть» произошел неконтролируемый выброс нефти. Остановить разлив удалось только спустя двое суток, 2,2 тысячи тонн топлива распространилось на гектар земли.

Ущерб от аварии оценивали в 13,5 миллиона рублей. Это был один из крупнейших разливов нефти в истории современной России, хотя представители Гринпис уверены, что подобные аварии на суше в российской нефтяной отрасли нередки.

В 2019-м в Якутии произошел крупный разлив нефти в семи километрах от города Мирный на нефтепроводе компании «Восточная Сибирь». В регионе объявили ЧС. Из-за того, что утечка произошла под землей, установить место аварии смогли только спустя неделю.

Устранять последствия было очень сложно, ведь разлив произошел под лесами. Все буквально делали вручную. Представители природозащитной организации Гринпис утверждали, что последствия аварии придется устранять на протяжении десятилетия.

В марте 2020-го в Находке (Приморский край) произошел взрыв на топливном складе котельной, порядка 1,6 тысячи тонн мазута разлилось почти на гектаре по окрестности. Нефтепродукты попали на береговую полосу и озеро Соленое.

Только благодаря холодной погоде и льду на озере экологический ущерб оказался не таким значительным, спустя две недели его удалось почти полностью устранить с помощью сорбентов.