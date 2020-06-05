Власти перечислили проблемы с ликвидацией разлива топлива в Норильске

Ликвидация разлива топлива под Норильском осложняется невозможностью подогнать туда речной транспорт. Людей и технику доставляют вертолетами и вездеходами.

«Ситуация осложняется тем, что реки не имеют судоходный характер. Никакой спецтранспорт подойти туда не может, наземный — только специальный, это гусеничная техника. Это тундра, никаких дорог к этим местам нет, доставка людей и стапельных сил — вездеходами и вертолетом», — сказал глава правительства Красноярского края на заседании заксобрания региона, его цитирует «Интерфакс».

29 мая на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании произошла разгерметизация топливного бака, вылилась часть топлива. В место разлива въехал автомобиль, после чего произошло возгорание.

Из-за происшествия в грунт и воду попали около 20 тысяч кубометров топлива. Загрязнены оказались реки Далдыкан и Амбарная, которая впадает в озеро Пясино.

Следователи возбудили четырех уголовных дела. Арестован начальник цеха ТЭЦ. Расследованием занимается центральный аппарат Следственного комитета.

В МЧС и Росприроднадзоре объявили, что нашли способ собрать топливо. Чиновники заверили, что сжигать его не будут.