Эксклюзив 30 мая 2023, 19:20 Место падения беспилотника под Красногорском попало на видео «360»: очевидец показал видео с места падения беспилотника под Красногорском

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Грохот от беспилотников разбудил ранним утром жителей Подмосковья. Один из дронов рухнул под Красногорском, в распоряжении «360» оказалось видео с места происшествия, которое засняли очевидцы.

Никаких серьезных разрушений после падения дрона нет. Сейчас по трассе, где все произошло, ездят автомобили. Однако в момент происшествия в небе над городом жители видели дым, в некоторых домах тряслись окна.

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Одна из местных жительниц рассказала, что проснулась от грохота. Спросонья она не разобрала, что происходит. Сначала даже решила, что это звук от запуска фейерверка.

«Взрыв страшной силы, глухой. Новорижское шоссе, говорят», — поделилась она.

По словам женщины, взрывов было несколько. Они шли друг за другом. О том, что же на самом деле произошло, она узнала уже позже — из новостей.

Ранним утром 30 мая Москва и область подверглись атаке дронов. По информации Министерства обороны, в атаке участвовали восемь БПЛА. За налетом беспилотников на Москву стоит Украина, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.