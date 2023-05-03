03 мая 2023, 00:23
Место подрыва железной дороги в Брянской области сняли на видео
СК опубликовал кадры с места подрыва железной дороги на станции Снежетьская под Брянском
Появилось видео с места происшествия на станции Снежетьская в Брянской области, где вечером 2 мая в результате взрыва с рельсов сошел локомотив и несколько вагонов грузового состава. Ролик в Telegram-канале опубликовал Следственный комитет.
На кадрах видно, что некоторые вагоны повалены, есть разрушения. При этом часть поезда стоит на рельсах.
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На место приехали следователи и криминалисты Западного межрегионального СУ на транспорте СК России. Они установят все обстоятельства и причины случившегося.
О подрыве железной дороги ранее сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его данным, с рельсов сошло около 20 вагонов. Взрыв произошел в 19:47. В пресс-службе РЖД заявили, что это произошло из-за незаконного вмешательства посторонних лиц в работу ж/д транспорта.
Позднее Telegram-канал Baza написал, что из опрокинувшихся вагонов пролилось их содержимое, по предварительным данным, селитры и серы. По информации канала, сотрудники экстренных служб сейчас охлаждают вагоны и то, что в них перевозили.
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