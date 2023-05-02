Происшествия 02 мая 2023, 21:52 Сера и селитра разлились из опрокинувшихся вагонов в Брянской области — СМИ Baza: из опрокинувшихся вагонов в Брянской области разлились селитра и сера Freepik

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Из опрокинувшихся в результате взрыва вагонов в Брянской области произошел разлив содержимого цистерн, предположительно, селитры и серы. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Сотрудники экстренных служб сейчас охлаждают вагоны и их содержимое. Также среди сошедших с рельс вагонов есть пустые и с металлоломом.

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Грузовой железнодорожный состав сошел с рельс на перегоне Снежетьская — Белые Берега в Брянской области. ЧП произошло в 19:47, когда неизвестные взорвали железнодорожное полотно.

В РЖД сообщили, что в результате «незаконного вмешательства» в работу ж/д транспорта произошел сход локомотива и около 20 вагонов грузового поезда. Для ликвидации последствий схода состава в РЖД создали оперативный штаб.