Происшествия 02 мая 2023, 20:57 Неизвестные подорвали железную дорогу в Брянской области Губернатор Брянской области Богомаз: неизвестные подорвали железную дорогу Freepik

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В Брянской области неизвестные подорвали железнодорожное полотно, в результате взрыва опрокинулся грузовой состав. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

По данным губернатора, с рельс сошло порядка 20 вагонов. Взрыв произошел около станции Снежетьская, сообщили в РЖД. В компании отметили, что пострадавших нет.

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«Сегодня в 19:47 на неэлектрифицированном однопутном перегоне Снежетьская — Белые Берега в Брянской области из-за незаконного вмешательства в работу железнодорожного транспорта произошел сход локомотива и около 20 вагонов грузового поезда», — сказано в сообщении РЖД.

Движение на перегоне Снежетьская — Белые Берега остановили. На месте работают оперативные службы.