Происшествия 02 мая 2023, 21:36 РЖД озвучили причину схода локомотива с вагонами в Брянской области РЖД: вмешательство посторонних лиц привело к сходу поезда и 20 вагонов в Брянской области Pixabay

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Вагоны грузового локомотива сошли с рельсов в Брянской области в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта, сообщила пресс-служба РЖД. В компании добавили, что на место уже направили пожарный и два восстановительных поезда.

Представители РЖД напомнили, что ЧП случилось в 19:47 на неэлектрифицированном однопутном перегоне Снежетьская — Белые Берега.

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«Из-за незаконного вмешательства в работу железнодорожного транспорта произошел сход локомотива и около 20 вагонов грузового поезда», — уточнили в компании.

В результате схода поезда никто не пострадал. Движение на данном участке приостановили. Для ликвидации последствий схода состава в РЖД создали оперативный штаб.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в районе железнодорожной станции Снежетьская сработало взрывное устройство. Глава региона добавил, что с путей сошел поезд и несколько вагонов. На место происшествия прибыли представители экстренных служб. Они уже начали устанавливать обстоятельства случившегося.