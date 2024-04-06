06 апреля 2024, 13:36
Мэрия Орска опровергла данные о перебоях с продуктами и питьевой водой
Волонтеры и депутаты наладили подвоз питьевой воды в Орске после прорыва дамбы. Об этом РИА «Новости» сообщили в мэрии города.
В администрации города отметили, что питьевая вода доставляется в пострадавшие районы, а поставки продуктов питания в город не прекращались.
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«Перебоев (с продуктами — ред.) нет. С торговыми точками отрабатывается этот вопрос», — указали в мэрии.
В издании добавили, что одна из местных жительниц рассказала об исчезновении бутилированной воды в местных магазинах. По ее словам, люди после прорыва дамбы бросились скупать предметы первой необходимости.
«Около моего дома несколько водоматов, в них нет воды», — подчеркнула орчанка.
Ранее прокуратура Оренбургской области сообщила, что наводнение в Орске произошло из-за нарушений в содержании местной дамбы. СК возбудил уголовное дело по статьям о нарушении безопасности и халатности.
В пострадавших районах происходит эвакуация жителей, для населения оборудуются пункты временного размещения.
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