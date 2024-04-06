Происшествия 06 апреля 2024, 13:36 Мэрия Орска опровергла данные о перебоях с продуктами и питьевой водой Пресс-служба МЧС

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Волонтеры и депутаты наладили подвоз питьевой воды в Орске после прорыва дамбы. Об этом РИА «Новости» сообщили в мэрии города.

В администрации города отметили, что питьевая вода доставляется в пострадавшие районы, а поставки продуктов питания в город не прекращались.

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«Перебоев (с продуктами — ред.) нет. С торговыми точками отрабатывается этот вопрос», — указали в мэрии.

В издании добавили, что одна из местных жительниц рассказала об исчезновении бутилированной воды в местных магазинах. По ее словам, люди после прорыва дамбы бросились скупать предметы первой необходимости.

«Около моего дома несколько водоматов, в них нет воды», — подчеркнула орчанка.

Ранее прокуратура Оренбургской области сообщила, что наводнение в Орске произошло из-за нарушений в содержании местной дамбы. СК возбудил уголовное дело по статьям о нарушении безопасности и халатности.

В пострадавших районах происходит эвакуация жителей, для населения оборудуются пункты временного размещения.