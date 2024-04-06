Важное 06 апреля 2024, 12:37 Уголовное дело возбудили после прорыва дамбы в Орске СК возбудил уголовное дело после прорыва дамбы в Оренбургской области РИА «Новости»

Читать 360tv в

Уголовное дело по статьям о нарушении безопасности и халатности возбудили после прорыва дамбы в Орске. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома России.

«Вследствие паводка произошел прорыв насыпной дамбы, что привело к подтоплению жилых домов», — передали в ведомстве.

Реклама

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Они дадут правовую оценку действиям должностных лиц, которые отвечали за строительство, обслуживание и эксплуатацию дамбы.

Из-за порыва дамбы вода пребывает в старую часть города, в Орске усилили работу спасателей. Жителей эвакуировали из возможной зоны подтопления в пункты временного размещения. Уже вывезли более 700 человек, в том числе 210 детей. При патрулировании города нашли тела двух человек.

Ранее в прокуратуре Оренбургской области объяснили причину прорыва дамбы. Сооружение ввели в эксплуатацию еще в 2010 году, а при обследовании нашли нарушения в содержание объекта.