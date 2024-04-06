Происшествия 06 апреля 2024, 12:25 Стали известны причины прорыва дамбы в Орске Прокуратура назвала несвоевременно принятые меры причиной прорыва дамбы в Орске Пресс-служба МЧС

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В прокуратуре Оренбургской области объяснили причину прорыва дамбы в Орске. Информация появилась в пресс-службе ведомства.

Специалисты выяснили, что объект ввели в эксплуатацию 14 лет назад. Сотрудники Гостехнадзора уже выявляли нарушения при содержании гидротехнического сооружения.

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В марте 2024 года первому замглавы Орска направили предостережение о недопустимости нарушения законов о защите территорий и населения и ЧС техногенного и природного характера.

«В связи с несвоевременно принятыми мерами, направленными на содержание гидротехнического сооружения в надлежащем техническом состоянии, 5 апреля 2024 года произошел прорыв дамбы», — объяснили в ведомстве.

Уровень воды в реке Урал 6 апреля приблизился к опасной отметке. Утром показатель составил 828 сантиметров.