06 апреля 2024, 12:25
Стали известны причины прорыва дамбы в Орске
Прокуратура назвала несвоевременно принятые меры причиной прорыва дамбы в Орске
В прокуратуре Оренбургской области объяснили причину прорыва дамбы в Орске. Информация появилась в пресс-службе ведомства.
Специалисты выяснили, что объект ввели в эксплуатацию 14 лет назад. Сотрудники Гостехнадзора уже выявляли нарушения при содержании гидротехнического сооружения.
Реклама
В марте 2024 года первому замглавы Орска направили предостережение о недопустимости нарушения законов о защите территорий и населения и ЧС техногенного и природного характера.
«В связи с несвоевременно принятыми мерами, направленными на содержание гидротехнического сооружения в надлежащем техническом состоянии, 5 апреля 2024 года произошел прорыв дамбы», — объяснили в ведомстве.
Уровень воды в реке Урал 6 апреля приблизился к опасной отметке. Утром показатель составил 828 сантиметров.
Урал
Реки
Реклама
Реклама