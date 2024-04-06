Происшествия 06 апреля 2024, 12:58 Пострадавшим от паводка в Оренбургской области в два раза увеличат выплаты Глава Оренбургской области вдвое увеличит выплаты пострадавшим от паводка Пресс-служба МЧС

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Губернатор Оренбургской области Денис Паслер решил в два раза увеличить выплаты пострадавшим от паводка. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Паслер 6 апреля провел заседание комиссии по чрезвычайной ситуации в Орске. Он указал на необходимость обеспечить эвакуацию людей в пункты временного размещения или к родственникам.

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«Все ПВР должны быть оборудованы всем необходимым для проживания. Выплаты пострадавшим от паводка на первоочередные нужды и при утрате имущества, положенные по законодательству, будут увеличены в два раза», — подчеркнул глава региона.

Он добавил, что пункты временного размещения оборудуют в течение двух часов. Сейчас продолжается эвакуация жителей.

Согласно проектной документации, частично разрушенная дамба рассчитана на уровень Урала в 5,5 метра. В настоящее время уровень реки — 9,6 метра. Сложившаяся паводковая ситуация бывает раз в 100 лет.

Уголовное дело по статьям о халатности и нарушении безопасности возбудили после прорыва дамбы в Орске. Следователи установят все обстоятельства случившегося.