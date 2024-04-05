Происшествия 05 апреля 2024, 22:40 Мемориал жертвам теракта в «Крокусе» в Новой Москве обновили после поджога РИА «Новости»

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Стихийный мемориал, посвященный жертвам теракта в «Крокусе», восстановили в Новой Москве. Об этом сообщили в Telegram-канале администрации поселения Десеновское.

«В микрорайоне Центральный ЖК „Новые Ватутинки“ расположен закладной камень. Он посвящен памяти воинам-участникам локальных конфликтов и был заложен в феврале текущего года в присутствии жителей поселения Десеновское», — сказано в публикации.

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Закладной камень привели в порядок и очистили после поджога.

Ранее стало известно, что вандалы ночью подожгли мемориал в Новых Ватутинках. В Telegram-канале «Москва с огоньком» показали видео с места событий. На кадры попал покрытый копотью камень с памятной табличкой и обуглившимися цветами.

Стихийные мемориалы в память о жертвах теракта появились не только в Подмосковье, но и в других российских регионах. Люди приносят к ним игрушки и цветы.