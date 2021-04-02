Медики завершили операцию в горящем здании клиники в Благовещенске

В Благовещенске Амурской области завершилась операция, которую хирурги проводили во время пожара в кардиоцентре. Пациента уже направили в другую клинику.

Операция началась до пожара, ее нельзя было прервать, а пациента эвакуировать, поэтому с пациентом в горящем здании на первом этаже остались восемь врачей. В пресс-службе МЧС по Амурской области РИА «Новости» сообщили, что операция завершилась успешно, пациента перевезли в другую клинику.

Пожар в кардиохирургическом центре Благовещенска, которому был присвоен повышенный ранг, локализовали в 13:25 по местному времени. Площадь возгорания составила около 1,6 тысячи квадратных метров. Были эвакуированы 120 человек, среди них 67 пациентов центра.

По предварительным данным прокуратуры Амурской области, возгорание могло произойти из-за неисправной электропроводки на втором деревянном этаже строения.

Прокуратура начала проверку.