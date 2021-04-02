Названа предварительная причина пожара в кардиоцентре Благовещенска

Причиной пожара в кардиохирургическом центре Благовещенска могли стать нарушения в работе электрической проводки. Прокуратура начала проверку.

Возгорание кровли клиники кардиохирургии АГМА днем 2 апреля. Пожару был присвоен повышенный ранг. Через несколько часов удалось локализовать возгорание на площади 1600 квадратных метров. Как сообщили в прокуратуре Амурской области, пожар мог произойти из-за неисправной проводки.

«Прокуратурой города осуществляется координация органов и ведомств, задействованных в ликвидации возгорания и пожаротушении», — сообщили на сайте прокуратуры.

На место происшествия приезжал исполняющий обязанности прокурора Благовещенска Дмитрий Ханюков, он сообщил, что ведомство начало проверку.

Мэр Благовещенска Олег Имамеев сообщил, что во время пожара из здания кардиоцентра эвакуировали 67 пациентов. Часть из них отправили домой, 49 разместили в других зданиях АГМА, а три человека были отправлены в АОКБ. Во время пожара в здании остались восемь врачей, которые делали пациенту операцию.