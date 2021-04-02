Кровля кардиохирургического центра загорелась в Благовещенске

В Благовещенскев Амурской области горит кровля кардиохирургического отделения. Персонал и пациентов эвакуировали.

Здание кардиоцентра тушат около 30 пожарных. Пожару присвоен повышенный ранг. сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Амурской области.

«Поступило сообщение о возгорании кровли здания кардиохирургического центра по улице Горького города Благовещенска. К месту были направлены расчеты Благовещенского пожарно-спасательного гарнизона по повышенному рангу сложности. В тушении задействованы 35 человек личного состава и 11 единиц техники», — сообщили в ведомстве.

По данным МЧС, горит кровля здания, спасатели эвакуировали всех пациентов и персонал больницы.