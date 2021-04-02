Пожарные остановили распространение огня в кардиохирургическом центре Благовещенска

Пожар в кардиохирургическом центре Благовещенска удалось локализовать.Там загорелась крыша. Об этом сообщил мэр города Олег Имамеев в Telegram.

Идет проливка конструкций. Никто не пострадал.

ЧП произошло 2 апреля. На место направили расчеты Благовещенского пожарно-спасательного гарнизона. Пожару присвоили повышенный ранг сложности. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону. Площадь пожара составила 1600 квадратных метров. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.

Спасатели эвакуировали 67 пациентов. Из них 14 отправлены домой. Всего эвакуировано 120 человек. На месте работают 35 человек и 11 единиц техники. Тушением пожара руководил замначальника ГУ МЧС России по Амурской области Константин Рыбалко.

Все причины и обстоятельства произошедшего выясняются.