Эксклюзив 04 декабря 2022, 16:34 Взрыв газа произошел в жилом доме в Нижневартовске Источник «360»: дом, в котором взорвался газ в Нижневартовске, не был газифицирован Телеканал "360"

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В многоэтажке на улице Мира в Нижневартовске взорвался газ, сообщил источник «360». По предварительной информации, пострадали 10 человек.

Как видно на фото и видео, частично обрушился один из подъездов здания. Два человека, по предварительным данным, находятся в крайне тяжелом состоянии. На место происшествия прибыли экстренные службы. Предварительно, под завалами могут оставаться люди.

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Источник «360» сообщил, что дом не газифицирован. Возможно, взрыв произошел из-за использования самогонного аппарата.

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По информации «Известий», из дома эвакуировали 25 человек. Рядом со зданием чувствуется запах газа. Очевидцы сообщили, что взрыв прогремел на втором этаже третьего подъезда дома.