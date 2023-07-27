Происшествия 27 июля 2023, 16:07 МЧС уточнило число погибших при падении Ми-8 на Алтае МЧС России: при падении вертолета на Алтае погибли четыре человека, 10 пострадали

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Власти уточнили количество жертв падения вертолета Ми-8 на Алтае. В пресс-службе МЧС России сообщили, что в результате крушения погибли четыре человека.

«По уточненным данным, при падении вертолета четыре человека погибли, 10 пострадали, двум медицинская помощь не потребовалась», — рассказали в министерстве.

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МЧС опубликовало видео с места тушения обломков. Спасатели залили фрагменты рухнувшего вертолета пеной.

Днем 27 июля частное воздушное судно с туристами на борту потерпело крушение у села Тюнгур на Алтае. Вертолет задел хвостом линию электропередач во время приземления — машина потеряла управление и упала.

Сначала появилась информация о шести погибших, но затем данные уточнили. Очевидец случившегося помогал спасать пострадавших. По его словам, было много людей с ожогами, а некоторые обошлись без травм. Получивших ранения доставили в районную больницу. По факту ЧП Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 263 УК. Правоохранителям еще предстоит установить все обстоятельства случившегося.