Важное 27 июля 2023, 11:58 Шесть человек погибли при крушении вертолета Ми-8 на Алтае Экстренные службы: шесть человек погибли при крушении вертолета Ми-8 в Тюнгуре на Алтае

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Вертолет Ми-8 загорелся при заходе на посадку в населенном пункте Тюнгур республики Алтай. В экстренных службах ТАСС передали, что шесть человек погибли и семь пострадали.

По предварительным данным, причиной аварии стали электрические провода — вертолет за них зацепился. В Сети очевидцы опубликовали видео с места происшествия. На записи видно, что вертолет полыхает. По словам автора ролика, судно вспыхнуло мгновенно.

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«Предварительно, задел электрические провода частный вертолет Ми-8, с последующим возгоранием. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Дальнейшая информация уточняется», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Алтай.

Компания, которая, предположительно, организовывала тур туристам на упавшем вертолете, отказалась комментировать произошедшее.

«За всеми комментариями — в МЧС, пожалуйста», — ответили «360».

Всего, по данным медицинских служб, на борту находились 13 человек. Шестеро погибли, семеро — пострадали. Трое из них находятся в тяжелом состоянии.