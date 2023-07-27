Эксклюзив 27 июля 2023, 14:05 Появились фото с места крушения Ми-8 на Алтае, после которого возбудили уголовное дело СКР возбудил уголовное дело после крушения вертолета Ми-8 на Алтае с 6 погибшими

Читать 360tv в

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку и сгорел в селе Тюнгур Усть-Коксинского района Республике Алтай. Погибли шесть человек. Следственные органы возбудили уголовное дело, сообщил СКР. «360» показал кадры с места аварии.

«Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку», — заявили в ведомстве.

Реклама

На место ЧП кроме пожарных и полиции выехали следователи-криминалисты Восточного межрегионального следственного управления на транспорте, чтобы установить обстоятельства происшествия. Следком возбудил уголовное дело по статье 263 УК России «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

Телеканал «360» Телеканал «360» Телеканал «360» Телеканал «360»

Частный вертолет, по версии МЧС России, во время посадки задел линии электропередач и загорелся. На кадрах «360» видно, что огонь потушили, от вертолета остался лишь остов.

Погибли шесть человек из находившихся на борту 13-и. Очевидцы рассказали, что посадка проходила штатно, но в какой-то момент вертолет задел задним винтом электрический столб. Люди получили сильные ожоги.