Эксклюзив 27 июля 2023, 13:32 «Много людей с ожогами». Спасавший пострадавших очевидец раскрыл детали падения вертолета на Алтае Очевидец падения вертолета Ми-8 на Алтае сообщил, что видел много пострадавших с ожогами Пресс-служба МЧС

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Вертолет Ми-8 загорелся сразу после падения на Алтае, многие люди получили ожоги. Об этом рассказал «360» очевидец происшествия Сергей, помогавший спасать пострадавших.

Воздушное судно рухнуло на землю в селе Тюнгур Усть-Коксинского района Республики Алтай. Сергей сообщил, что в момент падения работал на базе и топил баню. Мужчина увидел, как вертолет садится, а затем услышал хлопок.

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«Я пошел в лес и увидел, как вертолет уже на боку лежит, горит. И я пока шел, куски летали повсюду от вертолета», — сказал очевидец.

По его словам, сразу после падения загорелась средняя часть Ми-8. Огонь еще не добрался до выхода, поэтому люди успевали спасаться, отметил Сергей. Мужчина помогал пострадавшим эвакуироваться

«Много людей было с ожогами, сколько человек успело, наверное, выбежать. Не знаю, сколько погибло. Все, кто спаслись, вышли. Некоторые без травм. <…> Два пилота было обожженных, и с серьезными травмами две женщины было. Как я услышал, еще две женщины на соседнюю базу куда-то за помощью убежали, тоже с травмами», — рассказал житель Тюнгура.

Очевидец также сообщил, что всех пострадавших увезли в районную больницу.

По данным МЧС России, на борту вертолета находились 13 человек, шесть из них погибли. По предварительной версии, Ми-8 задел электрические провода, что привело к крушению.