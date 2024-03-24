Происшествия 24 марта 2024, 18:52 МЧС отчиталось о разборе 400 кубометров завалов в Crocus City Hall МЧС: спасатели разобрали 400 кубометров завалов в Crocus City Hall Пресс-служба МЧС

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В Crocus City Hall спасатели МЧС России разобрали более 400 кубометров обрушившихся конструкций. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

На месте задействовали более 300 специалистов и 154 единицы техники. В работах заняты аэромобильные группировки центра «Лидер» и отряда «Центроспас» МЧС России, а также кинологи. Применяются робототехнические комплексы.

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В сообщении указали, что на горячую линию ведомства 8-800-775-17-17 поступило почти 1600 обращений.

Спасатели продолжат разбирать завалы в Crocus City Hall в Красногорске ночью. Об этом рассказал первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Московской области Александр Перегуда.

Ранее предполагалось, что поисковая операция на месте трагедии завершится 24 марта. Спасательная уже закончилась. После разбора сцены спасатели планировали с помощью тяжелой техники убрать крупные фрагменты рухнувшей крыши здания. Отмечалось, что это займет не менее шести часов.