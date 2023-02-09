Происшествия 09 февраля 2023, 14:24 Мать школьницы, ранившей одноклассницу в Химках, обвинила во всем СМИ с жестоким контентом SHOT: мать школьницы в Химках, напавшей на девочку, призвала СМИ оплатить лечение раненой

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Именно СМИ виновны в том, что психика школьницы в Химках, изрезавшей ножом одноклассницу, оказалась искалечена, так что журналисты должны принять участие в оплате лечения раненой. Так, по данным источника Telegram-канала SHOT, считает мать нападавшей.

Женщина уверена, что на ребенка повлияли телевидение и другой жестокий контент. Поэтому она требует у журналистов 15 миллионов рублей за интервью.

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При этом отец девочки ранее заявил, что семья готова полностью оплатить лечение раненой, и признался, что не ожидал такого от дочери. По его словам, она была адекватной, общительной, предпосылок к агрессивному поведению не было.

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Поножовщина произошла в школьном туалете 7 февраля. Пятиклассница нанесла девочке более 100 колото-резаных ран. Сообщалось, что пострадавшая потеряла много крови, но ей вовремя оказали помощь, чем спасли жизнь. Сейчас девочка пришла в себя. Ее уже перевели из реанимации в отделение хирургии, врачи отметили положительную динамику в ее состоянии.