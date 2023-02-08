Общество 08 февраля 2023, 17:14 Реакция моментальная и слаженная. Стали известны подробности спасения пострадавшей школьницы в Химках Уполномоченный по правам ребенка в МО / Telegram

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Пострадавшая при нападении одноклассницы с ножом в химкинской школе девочка пришла в себя. Благодаря грамотной и оперативной работе учителя и медиков пятиклассницу удалось спасти и не допустить осложнений. «360» выяснил подробности первых минут и часов после произошедшего.

Уполномоченный по правам ребенка в МО / Telegram

Как только стало известно о случившемся, учитель сразу вызвала на место происшествия бригаду скорой помощи. Она сообщила, что 11-летняя девочка потеряла много крови. Ближайшая свободная бригада скорой медицинской помощи приехала через 10 минут. На тот момент девочка уже была без сознания. Артериальное давление и пульс не определялись.

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Медики моментально приступили к оказанию первой помощи. Фельдшер профессионально подошел к делу. При отсутствии давления, без которого почти невозможно провести катетеризацию, он успешно попал в вену и установил периферический катетер для введения лекарства.

Спустя 12 минут на место приехала вторая бригада скорой помощи. Медики установили дополнительный катетер и смогли поднять артериальное давление раненой до 50 миллиметров ртутного столба. Благодаря этому специалисты смогли довезти ребенка, потерявшего много крови, до Химкинской областной больницы.

Что важно, во время перевозки пострадавшей не стало хуже. В больнице ее состояние стабилизировали. Из химкинского медицинского учреждения школьницу вертолетом доставили в Московский областной центр охраны материнства и детства в Люберцах.

Поножовщина случилась в школе в Химках 7 февраля. По данным прокуратуры Подмосковья, пятиклассница нанесла 11-летней однокласснице ножевые ранения в туалете. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова сообщила, что девочка потеряла много крови — у нее более 100 колото-резаных ран. Пострадавшая и напавшая девочки обе из полных и благополучных семей. Подозреваемая в случившемся училась на отлично. Сейчас с ней работают следователи.