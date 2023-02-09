Общество 09 февраля 2023, 14:04 Изрезанной одноклассницей девочке из Химок стало лучше Минздрав Подмосковья: раненую школьницу из Химок перевели из реанимации

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Врачи отметили положительную динамику в состоянии девочки, раненной в одной из школ Химок. Ее перевели из реанимации в отделение хирургии. Об этом сообщил Telegram-канал «Разборчивым почерком» со ссылкой на Минздрав Московской области.

Девочка остается в Московском областном центре охраны материнства и детства, где медики оказывают ей всю необходимую помощь.

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«У ребенка положительная динамика, и она уже переведена из реанимации в отделение хирургии. Врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести», — сказано в сообщении.

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Ранее на этой неделе пятиклассница в школьном туалете химкинской школы напала с ножом на свою одноклассницу. Девочка нанесла жертве более 100 ножевых ранений, пострадавшую экстренно госпитализировали.

Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова сообщила 8 февраля о том, что раненая пришла в себя и может говорить. Школьница помнит о случившемся, но хочет как можно скорее вернуться к одноклассникам.