Подмосковье 07 февраля 2023, 19:01 Врачи стабилизировали состояние раненой школьницы из Химок

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Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова рассказала, что врачам удалось стабилизировать раненную ножом девочку из Химок. Ребенок, по словам омбудсмена, потерял много крови и находится в крайне тяжелом состоянии.

«Девочка находится в тяжелейшем состоянии, у нее более 100 колото-резаных ран. Она потеряла много крови. Химкинские врачи оказались на высоте, вытащили ее и стабилизировали», — сообщила Мишонова.

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По словам омбудсмена, медики возлагают надежды на сильный детский организм, что он сможет пережить потерю крови и восстановиться.

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К этому часу известно, что из Химкинской областной больницы школьницу вертолетом перевезли в Московский областной центр охраны материнства и детства.

ЧП произошло 7 февраля утром. Прокуратура Московской области в своем Telegram сообщила, что ученица пятого класса нанесла 11-летней знакомой ножевые ранения в школьном туалете. По данным Ксении Мишоновой, обе девочки (жертва и агрессор) из полных и благополучных семей. Подозреваемая в нападении была отличницей в школе.

«Внутренний конфликт: то дружили девочки, то не дружили. Надо разбираться очень подробно про девочку, про семью, про школу», — добавила Мишонова.

С подозреваемой работает Следственный комитет. В данный момент все причастные находятся на допросах.