Происшествия 16 января 2023, 14:41 Массированный обстрел Донецка связали с доставкой ВСУ новой партии вооружения Народная милиция ДНР объяснила усиленный обстрел Донецка поставкой новой партии ракет РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины получили новую партию западного вооружения и усилили обстрел Донецка. Они открыли огонь, несмотря на туман, рассказал ТАСС представитель Народной милиции ДНР.

«Им доставлена очередная партия от западных спонсоров, и сейчас идет попытка опробовать новые ракеты», — сказал он.

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Военнослужащий объяснил, что эти ракеты не нового типа, просто из очередной партии. Украинские военные устроили массированный обстрел вслепую из-за низкой облачности и тумана.

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По словам бойца Народной милиции ДНР, местная система противовоздушной обороны не смогла их остановить по той же причине, однако когда погода наладится, войска эффективней обстреляют огневые позиции ВСУ.

Утром 16 января боевики ударили по Калининскому, Киевскому, Куйбышевскому и Петровскому районам Донецка. Снаряды попали в жилые дома, магазин, станцию техобслуживания, ликеро-водочный завод, маршрутное такси.

Некоторые снаряды перехватила система ПВО — ракеты летели к месту, где спасатели разбирали завалы. Погибли два человека, еще четверо получили травмы.

Глава городской администрации Алексей Кулемзин рассказал, что после полудня обстрелы продолжили, из-за них в городе решили не обустраивать крещенские купели. Без электричества остались некоторые дома Киевского и Ворошиловского районов.