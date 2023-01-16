Происшествия 16 января 2023, 11:16 ВСУ попытались ударить по спасателям на месте утреннего обстрела в Донецке ТАСС: ВСУ вновь обстреляли место удара в Калининском районе Донецка РИА «Новости»

Читать 360tv в

Калининский район Донецка во время разбора завалов после утреннего обстрела снова попытались атаковать. Украинские войска выпустили ракеты по спасателям, но их перехватила система противовоздушной обороны. Представитель районной администрации рассказал об этом ТАСС.

«В момент разбора завалов как раз над местом обстрела отработала [система] ПВО», — сказал он.

Реклама

Кроме того, два взрыва и работу ПВО услышали в Ворошиловском районе.

Реклама

Вооруженные силы Украины утром 16 января ударили по Донецку, в районе молокозавода, из реактивной системы залпового огня. Жилой дом полностью разрушили, еще один повредили, пострадали здания супермаркета «Авоська» и станции техобслуживания, кровля Первого ликеро-водочного завода и маршрутное такси. Погибли не меньше двух человек, еще четыре получили травмы.

Под завалами могли остаться люди, предупредило МЧС Донецкой Народной Республики. На место выдвинулись пять специальных аварийно-спасательных машин, две автолестницы, грузовик, погрузчик, два подъемных автокрана и кинологи, к спасательной операции подключили 53 специалиста.