Важное 16 января 2023, 09:45 Два человека погибли при обстреле аптеки и магазина в Калининском районе Донецка Комендатура сообщила о двух жертвах обстрела Калининского района Донецка РИА «Новости»

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Жертвами обстрела Калининского района Донецка стали как минимум два человека. Еще четыре мирных жителя получили ранения при попадании снарядов в здание аптеки и магазина, сообщил ТАСС со ссылкой на представителя комендатуры.

Обстрел Калининского района произошел утром около 08:35. ВСУ с позиций в Орловке выпустили по городу три ракеты из РСЗО. Прилеты зафиксировали в районе остановки общественного транспорта «Молокозавод».

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Мэр города Алексей Кулемзин сообщил о попаданиях в жилой дом, здание аптеки и магазина на проспекте Ильича. По словам местных жителей, рядом с разрушенным жилым домом расположен детский реабилитационный центр имени Евтушенко.

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На кадрах с места происшествия видно, что все здания получили сильные повреждения. Точные данные о количестве пострадавших и характере полученных ими травм уточняются.

В представительстве ДНР в СЦКК заявили, что снаряды украинской РСЗО попали в торговый центр на проспекте Ильича, здание СТО «Автопрофи», многоквартирные жилые дома № 80 и № 84. Кроме того, повреждения получило маршрутное такси № 46.