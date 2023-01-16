Происшествия 16 января 2023, 13:19 ВСУ продолжили массированный обстрел четырех районов Донецка Мэр Кулемзин: под массированным огнем ВСУ оказались уже 4 района Донецка РИА «Новости»

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Украинские военные продолжили обстреливать Донецк из РСЗО и артиллерии натовского калибра. Они ведут атаку на четыре района города, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин в эфире телеканала «Россия 24».

Под огнем находятся Калининский, Киевский, Куйбышевский и Петровский районы, уточнил Кулемзин.

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Он обратил внимание, что утром противник наносил удары по трансформаторным подстанциям и другим объектам инфраструктуры. В результате у части жителей пропал свет. Последствия ликвидируют ремонтные бригады, рискуя жизнью.

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«Мы прекрасно понимаем, что Украина бьет по ремонтным бригадам, которые выходят на ликвидацию последствий», — пояснил он.

Утром ВСУ обстреляли Калининский район города. Снаряды, в частности, попали в жилой дом, торговый центр и аптеку. На местах продолжают разбирать завалы.

По предварительным данным, под обломками ТЦ могут находиться две женщины. Такая информация появилась в Telegram-канале «Типичный Донецк».

Известно о двух погибших и четырех пострадавших.