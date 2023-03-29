Происшествия 29 марта 2023, 06:16 Локомотивное депо Мелитополя повредили во время обстрела Горадминистрация сообщила о повреждении локомотивного депо Мелитополя при обстреле РИА «Новости»

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Мелитополь утром 29 марта подвергся обстрелу. Произошло попадание в транспортную инфраструктуру, пострадало локомотивное депо, сообщила в Telegram-канале администрация города.

«Есть повреждения инфраструктуры. Пострадавших нет. На месте работают экстренные службы», — сообщили власти.

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Жители услышали громкие звуки в 05:30. Администрация Мелитополя призвала сохранять спокойствие и заявила, что город находится под защитой системы ПВО. Позднее власти сообщили о попадании в объекты локомотивного депо.

Украинские войска обстреливали Мелитополь 27 марта в 08:15, пострадало здание колледжа на проспекте 50-летия Победы. Студентов эвакуировали. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов объявил о четверых пострадавших. Временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий уточнил, что противник использовал для удара пакет из шести ракет РСЗО HIMARS, две из которых удалось сбить.