Происшествия 27 марта 2023, 09:53 Всех студентов эвакуировали после обстрела колледжа в Мелитополе Администрация Мелитополя сообщила об эвакуации студентов колледжа из-за обстрела РИА «Новости»

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После обстрела со стороны ВСУ помещения многопрофильного колледжа в Мелитополе оказались частично повреждены. Всех студентов эвакуировали в безопасное место, сообщили в Telegram-канле городской администрации.

По данным пресс-службы, артиллерийский обстрел со стороны противника произошел в 08:15. В результате пострадало здание колледжа на проспекте 50-летия Победы.

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За 15 минут до прилетов в учебном заведении начались занятия, все студенты находились в аудиториях.

«Дети эвакуированы в безопасное место, обеспечены питанием и всем необходимым. С ними работают психологи», — уточнили в администрации.

На месте происшествия работают оперативные службы и сотрудники МЧС.

Член ВГА Запорожской области Владимир Рогов ранее сообщил о четырех пострадавших в результате атаки.