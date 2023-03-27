27 марта 2023, 09:19
Четыре человека пострадали в Мелитополе в результате обстрела ВСУ
Член ВГА Рогов сообщил о четырех пострадавших при обстреле Мелитополя со стороны ВСУ
Четыре человека пострадали в Мелитополе в результате обстрела со стороны украинских боевиков. Об этом в Telegram-канале сообщил глава движения «Мы вместе с Россией», член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«По предварительной информации, пострадали четыре человека, также несколько зданий получили повреждения», — написал он.
Реклама
Рогов уточнил, что националисты нанесли удар по Мелитополю утром в понедельник.
«Снаряды частично разрушили здание рядом с многопрофильным колледжем на проспекте 50-летия Победы. В самом учебном заведении с восьми утра шли занятия», — добавил член военно-гражданской администрации.
Предположительно, боевики вели обстрел со стороны населенного пункта Орехов.
Ранее Рогов рассказал, что ВСУ ужесточили репрессии против мирных жителей подконтрольной части Запорожской области.
ВСУ
Запорожская область
Реклама
Реклама