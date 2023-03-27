Происшествия 27 марта 2023, 09:19 Четыре человека пострадали в Мелитополе в результате обстрела ВСУ Член ВГА Рогов сообщил о четырех пострадавших при обстреле Мелитополя со стороны ВСУ РИА «Новости»

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Четыре человека пострадали в Мелитополе в результате обстрела со стороны украинских боевиков. Об этом в Telegram-канале сообщил глава движения «Мы вместе с Россией», член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«По предварительной информации, пострадали четыре человека, также несколько зданий получили повреждения», — написал он.

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Рогов уточнил, что националисты нанесли удар по Мелитополю утром в понедельник.

«Снаряды частично разрушили здание рядом с многопрофильным колледжем на проспекте 50-летия Победы. В самом учебном заведении с восьми утра шли занятия», — добавил член военно-гражданской администрации.

Предположительно, боевики вели обстрел со стороны населенного пункта Орехов.

Ранее Рогов рассказал, что ВСУ ужесточили репрессии против мирных жителей подконтрольной части Запорожской области.