Происшествия 27 марта 2023, 14:57 ВСУ использовали ракеты HIMARS для удара по колледжу Мелитополя Врио главы Запорожской области Балицкий: четыре ракеты HIMARS попали в колледж Мелитополя

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Украинские боевики использовали полученные от стран Запада реактивные системы залпового огня HIMARS для обстрела многопрофильного колледжа в Мелитополе. В здание попали четыре снаряда. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий.

Он подчеркнул, что украинские войска нанесли удар по абсолютно мирному объекту.

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«Пакет был из шести ракет HIMARS, две ракеты ПВО удалось сбить. К сожалению, четыре долетели до цели», — заявил Балицкий.

Врио главы Запорожской области отметил, что в результате атаки никто не погиб, но несколько человек получили ранения.

Администрация Мелитополя сообщила, что украинские войска открыли огонь по территории колледжа в 08:15, когда занятия уже начались. Всех студентов экстренно эвакуировали из аудиторий в безопасное место.

Член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в результате обстрела со стороны ВСУ пострадали четыре жителя Мелитополя.

По его словам, повреждения получили жилые здания, корпус многопрофильного колледжа и полностью разрушена постройка около учебного заведения.